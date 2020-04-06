Anadolu Ajansı 100 yaşında Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atasoy, mesajında, AA'nın Türk milletinin haklı "istiklal ve istikbal" mücadelesini dünyaya anlatmak için 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatarak, ajansın zor ve güzel günlerde hep milletinden yana olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın 6 Nisan 1920 yılından bugüne güvenle Türk medyasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Atasoy, şunları kaydetti:

"AA, iyi ve kötü günde her zaman bizimle olmuştur. Ülkemizde habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir. Ülkemizin sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere taşıyan Anadolu Ajansı'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA