Anadolu Ajansı 100 yaşında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını, üniversitenin ve kendi sosyal medya hesabından paylaştığı özel tasarımla kutladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını, üniversitenin ve kendi sosyal medya hesabından paylaştığı özel tasarımla kutladı.

Rektör Polat, yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelemiz sırasında milletimizin mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA