Anadolu Ajansı 100 yaşında
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulübü tarafından, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:54
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulübü tarafından, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü tebrik edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız."
Kaynak: AA