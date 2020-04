Anadolu Ajansı 100 yaşında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.

Şahin, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 100 yıl önce kurulan Anadolu Ajansının bugün dünyanın önde gelen ajansları arasında bulunduğunu bildirdi.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarından itibaren Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran AA'nın, 100. yılında dünyanın en iyi ajanslarından biri olma yolunda ilerlediğini aktaran Şahin, AA'nın hem bölgesinde hem de dünyada çok etkili olduğunu kaydetti.

Ajans çalışanlarının doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabalarını her zaman takdirle karşılandığını belirten Şahin, "Başarılı çalışmalarını yakından bildiğimiz ve her zaman ülke adına yapılan her güzel çalışmada yanımızda gördüğümüz milli ajansımızın, bundan sonra da bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine, ülkemizin ve bölgesinin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Anadolu Ajansı bugün onlarca ülkede teşkilatlanmış, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesine sesimizi duyurmaya gayret göstermiştir. Bu anlamda büyük bir görev üstlenmiş, bunu başarıyla yürütmektedir. Doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabalarını her zaman takdirle karşıladığımız Anadolu Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA