Anadolu Ajansı 100 Yaşında Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdullah Temizyürek, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdullah Temizyürek, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Temizyürek, mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları kamuoyuna duyurduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladıklarını belirten Temizyürek, "Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşaması ile Cumhuriyet devrimlerine tanıklık eden, kamuoyunun en doğru haberle aydınlatılması ihtiyacı göz önüne alınarak kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, meslektaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA