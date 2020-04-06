Anadolu Ajansı 100 yaşında Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Hamitoğlu, mesajında, AA çalışanlarının dünyanın birçok bölgesinde doğru ve tarafsız haberleri aktarmak için görev yaptıklarını belirtti.

Hamitoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İşgal güçleri ve yerli işbirlikçilerinin milli mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler yayarak, Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

100 yıllık koca bir çınar olan Anadolu Ajansı, değişen, büyüyen ve gelişen ülkemizin dünyadaki ilk sesi oldu. Kurtuluş mücadelemize birebir tanıklık etmiş olan AA, bugün her alanda kalitesinden ödün vermeden ilkeli haberciliğini devam ettirmektedir.

Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız, ilkeli ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Başarılı çalışmalarını takdirle izlediğimiz milli ajansımızın bundan sonra bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine, ülkemizin ve bölgesinin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılı yayın yılları diliyorum."

Kaynak: AA