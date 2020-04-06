Anadolu Ajansı 100 yaşında Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baruş, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında iletişiminin sağlanmasına öncülük eden AA'nın, Cumhuriyet kurulmadan önce 6 Nisan 1920'de Atatürk tarafından kurularak Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Vali Baruş, "Bir asırdır dünyanın farklı bölgelerinde doğru, güvenilir bir haber kaynağı anlayışıyla hizmet vererek uluslararası arenada önde gelen ajanslar arasında yerini alan, iletişimde önemli markamız Anadolu Ajansının 100. yıl dönümü dolayısıyla şahsım da tüm çalışanları kutlar, başarılarınızın devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Baruş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya da kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: AA