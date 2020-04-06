Anadolu Ajansı 100 yaşında Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çimen, mesajında, AA'nın Türk milletinin haklı "istiklal ve istikbal" mücadelesini dünyaya anlatmak için 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatarak, ajansın zor ve güzel günlerde hep milletinden yana olduğunu vurguladı.

Bugün geldiği nokta itibarıyla çok dilde yayın ve dürüst habercilikle kurumun Türk medyasının yüz akı olduğunu kaydeden Çimen, "Devletimizin ve milletimizin sesi, güzide haber kurumumuz Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyor, ajansımıza ve çalışanlarına millete hizmet yolunda nice muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Emniyet Müdürü Karataş

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da mesajında, Anadolu Ajansının 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ilk milli ve en önemli kurumlardan biri olduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920 yılından bugüne güvenle Türk medyasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Karataş, "AA, iyi günde ve kötü günde her zaman bizimle olmuştur. Ülkemizde habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir. Devletimizin ve milletimizin güzide habercilik kurumuna nice asırlar başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA