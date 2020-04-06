Anadolu Ajansı 100 yaşında Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Kılınç, yayımladığı mesajda, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, Milli Mücadele yıllarında güç koşullara ve kısıtlı imkanlara rağmen milli uyanışın ve ulusal direnişin sesi olduğunu belirtti.

Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar güvenilir tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Her fırsatta Adıyaman'ın sesinin de dünyaya duyurulmasını sağlayan, kurulduğu günden bu yana önemli misyon üstlenen ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışını kendine ilke edinen milli ajansımız Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü tebrik ediyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında büyük zorluklara rağmen görevlerini üstün başarılarla yapan tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA