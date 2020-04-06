Anadolu Ajansı 100 yaşında
Yeni Malatyaspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:58
Yeni Malatyaspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-siyahlı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'nun sesini duyurmak için kurduğu Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA