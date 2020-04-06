Anadolu Ajansı 100 yaşında Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akbulut, mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve istiklal mücadelesinde önemli katkılarının olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının dünyada marka haline geldiğini ve Türkiye'nin gözü, kulağı olduğunu ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, yayıncılık anlayışıyla milletimizin övgüsünü ve saygısını kazanarak basınımızın temel taşı olmuştur. Bugün dile kolay 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok başarıya imza atan, sadece ülkemizin değil, dünyanın da en saygın haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının başarılarının devamını temenni ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar dilerken bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın emekçisi gazetecilerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA