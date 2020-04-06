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Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı, Edirne, Keşan, Güncel

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:42
Anadolu Ajansı 100 yaşında

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ajansın Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü asırlık çınarı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının Milli Mücadelenin güçlü sesini dünyaya duyurarak yayın hayatına başladığını belirten Mustafa Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünyadaki sesi olmayı sürdüren Anadolu Ajansı, ülkemizin ve basınımızın da gelişmesine katkı sağlıyor. 6 Nisan 1920'de ilk çalışmaları Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından başlatılan Anadolu Ajansı, bugün de aynı şuurla dünyanın dört bir yanından haberler yaparak yayın hayatını sürdürmektedir.

Milli Mücadele yıllarından bu yana mesleki ciddiyetle halkımızı şeffaf ve doğru haberlerle bilgilendiren Anadolu Ajansının 100'üncü yılını kutluyorum. Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında görev yapan personelinin başarılarının devamını diliyorum."

Bu arada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı, Basın ve Halkla İlişkiler İl Müdürü Ender Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Devlet Türk Müziği Korosu Müdürü Fadıl Atik, Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, Ahval Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nevser Eraslan, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ile Edirne Tava Ciğeri Derneği Başkanı Bahri Dinar da AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

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