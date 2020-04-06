Anadolu Ajansı 100 yaşında Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Oral, Türkiye'nin en köklü ve saygın haber ajansı olduğunu kaydetti.

Oral, AA'nın Türk habercilik tarihine yön verdiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"100 yıl önce Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, çizgisini hiçbir zaman bozmamıştır. Oldukça zor koşullarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız o koşullardan günümüze mesleki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmiştir. Tarafsızlığını koruyan bu kurum hiç şüphesiz büyük bir saygıyı ve desteği hak etmektedir."

Kaynak: AA