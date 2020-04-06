Anadolu Ajansı 100 yaşında Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Aydın, mesajında, AA'nın 100 yıldır kendini sürekli yenilediğini ve geliştirdiğini belirtti.

AA'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulduğunu hatırlatan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan ve 100 yıldır kendini sürekli yenileyerek, geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının yıl dönümünü kutlar, yayın hayatında başarılarının devamını dilerim."

Abdurrahman Fidancı ise mesajında, AA'nın, yolculuğuna Anadolu'nun sesi olarak başladığını vurguladı.

AA'nın çalışmalarını, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla gerçekleştirdiğine dikkati çeken Fidancı, şunları kaydetti:

"Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla, yurt içinde ve yurt dışında, bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlar, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ederek, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim."

Kaynak: AA