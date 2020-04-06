Anadolu Ajansı 100 yaşında
Galatasaray Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:32
Galatasaray Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için' kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." denildi.
Kaynak: AA