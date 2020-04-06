Anadolu Ajansı 100 yaşında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Anadolu Ajansının bundan 100 yıl önce, o dönemde Kocaeli vilayeti sınırlarında yer alan Pamukova'da Yunus Nadi Abalıoğlu ve Halide Edip Adıvar tarafından kurulmasının planlanlandığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla hayata geçirildiğini anımsattı.

Büyükakın, mesajında, "Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyurmaktadır. Doğru ve güvenilir haberciliğin kaynağı olan Anadolu Ajansını tebrik eder, daha nice yıllar başarılı çalışmalarının devamını dilerim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA