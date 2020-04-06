Anadolu Ajansı 100 yaşında Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda Anadolu'nun sesini İstanbul'a ve dünyaya duyuran sınırlı yayın organlarının dışında başka bir gazetenin olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin başarılarını tüm dünyaya duyurmak maksadıyla kurulduğuna değinen Sefa Özdemir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Celal Bayar, Halide Edip ve Yunus Nadi'nin öncülüğünde 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı kuruldu. Kuruluşunun üzerinden bir asır geçen Anadolu Ajansı, bugün bünyesinde barındırdığı, binlerle ifade edilen, birbirinden değerli gazeteci meslektaşlarımızla, doğru, tarafsız haberciliği ve dünya genelindeki yaygınlığı ile hakikaten bir dünya ajansı konumundadır. Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Gazeteciler Federasyonu yönetimleri olarak Anadolu Ajansımızın 100. yılını tebrik ediyor ve nice asırlara ulaşmasını diliyoruz."

Kaynak: AA