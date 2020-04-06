Anadolu Ajansı 100 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA