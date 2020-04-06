Anadolu Ajansı 100 yaşında Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansının (AA) kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek, ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansının (AA) kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek, ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Vali Meral, "Milli mücadelemizdeki haklılığımızı tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlenen, basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli haber kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Meral, açıklamsını, "AA'nın başarılı hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA