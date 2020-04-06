Anadolu Ajansı 100 yaşında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kolaylı, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekti.

Salgın nedeniyle insanlığın zor bir dönemden geçtiğini belirten Kolaylı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs, bütün ülkeleri adeta pençesine aldı ve yaşam şeklimizi tamamen değiştirdi. Bu dönemde hem evlerinde kalan, hem de çalışmak zorunda olan tüm insanların, doğru, hızlı, tarafsız ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var. Ülkemizin ilk haber ajansı olan Anadolu Ajansı da halkımızın tam anlamıyla yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde üstlendiği kritik görevle cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olan Anadolu Ajansı, bağımsızlık mücadelemizi tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de tüm dünyaya duyurmayı başardı. 100 yıllık süreçte Anadolu Ajansına emeği geçen sahadaki muhabirinden, yazı işleri ve yönetim kadrosuna kadar tüm çalışanları tebrik ediyor, habercilik ilkelerinden ayrılmadan nice yüz yıllara ulaşmalarını diliyorum."

Kaynak: AA