Anadolu Ajansı 100 yaşında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kalaycı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının 100 yıldır tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermediğini belirtti.

Ülkenin her yerinde bir AA çalışanının bulunduğunu, görev yaptıkları bölgenin sesi ve kulağı olmayı sürdürdüklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"AA, Karaman'da da dün olduğu gibi bugün de bizlerin sesi, kulağı olmaya devam ediyor. Bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir görev yüklenen, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA