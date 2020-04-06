Anadolu Ajansı 100 yaşında TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gültekin, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milletin istiklal ve istikbal mücadelesinin haklılığını dünyaya duyurmak için kurulduğunu belirtti.

AA'nın aynı zamanda ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri halka duyurmak gibi önemli bir görevi yerine getirdiğine ve Cumhuriyet'in kurulmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"Her zaman halkının yanında yer alan, doğru, ilkeli ve hızlı haberciliği ile dünyanın sayılı haber ajanslarından olmaya hak kazanan Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da milletimizin diriliş destanını dünyaya duyuran yerli ve milli sesimizdir. Kuruluşundan bu yana milli şuurla Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansımızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, her türlü zorluğu göğüsleyerek mesleğini yerine getiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha nice 100. yıllara."

Kaynak: AA