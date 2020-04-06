Anadolu Ajansı 100 yaşında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) yayıncılık anlayışıyla milletin övgüsünü ve saygısını kazanarak basının temel taşı olduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) yayıncılık anlayışıyla milletin övgüsünü ve saygısını kazanarak basının temel taşı olduğunu belirtti.

AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansının, bugün illerin, beldelerin, köylerin ve mahallelerin güzelliklerini ve değerlerini tüm dünyaya duyurmaya devam ettiğini kaydetti.

AA'nın, 100 yıldır tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermediğini ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı yayıncılık anlayışıyla milletimizin övgüsünü ve saygısını kazanarak, basınımızın temel taşı olmuştur. Yurdun her köşesinde olduğu gibi bölgemiz ve Balıkesir'de de aynı ilke ve anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet sunmaktadır. Bu vesileyle AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

"Anadolu Ajansımızın 100. yaşı kutlu olsun"

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de AA'nın bir asırdır ülkeye hızlı ve güvenilir haber hizmeti verdiğini vurguladı.

Demir, Anadolu Ajansının Türkiye'nin gözü, kulağı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir asır önce ulusça verdiğimiz Milli Mücadele'nin moral cephesindeki bayraktarlığını üstlenen Anadolu Ajansı, bugün küresel çapta güçlü bir haber merkezi olarak Türkiye'nin, Anadolu'nun ve tüm dünyada gerçeklerin gözü, kulağı, sesi olmaya devam ediyor. İlkeli yayıncılık anlayışıyla Anadolu gazetecileri için bir okul, bir rehber özelliğiyle de gurur kaynağımız olan Anadolu Ajansımızın 100. yaşı kutlu olsun. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugüne kadar emeği geçenleri minnetle anıyor, asırlık çınarın çatısı altındaki basın emekçilerine başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA