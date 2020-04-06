Anadolu Ajansı 100 yaşında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler
Anadolu Ajansı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve...

06.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:54
Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım, yayımladığı kutlama mesajında AA'nın, işgal güçleri ve yerli iş birlikçilerinin milli mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler yayarak Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, bugün yalnızca ülkenin değil dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını aktaran Yıldırım, mesajına şöyle devam etti:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Milletinden aldığı güçle milli mücadelede milletin sesi olan Anadolu Ajansı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında ve terör operasyonlarında vatandaşların haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamış, olay yerinden büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları canlı yayınlarla Türkiye'nin haklılığını, uluslararası kamuoyunda duyurmuştur. Anadolu Ajansı, günümüzde de koronavirüsle mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak, faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir."

Yıldırım, AA'nın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, Türkiye'nin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inandığını belirterek, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'nın fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi Haberler
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Haberler
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Beren Saat Kerem Alışık Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Polis Nisan
Şu an buradasınız: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:26:16. #1.14#
title