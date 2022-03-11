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Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi

AA - Ergün Haktanıyan - Sağlık
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Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi

Kayseri'de 28 ilin katılımıyla Anadolu Aile Hekimliği Kongresi (ANAKON-2022) yapıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 28 ilin katılımıyla Anadolu Aile Hekimliği Kongresi (ANAKON-2022) yapıldı.

Aile hekimliğindeki sorunlar ve çözüm yollarını paylaşmak, mesleki tecrübeleri aktarmak amacıyla bir otelde düzenlenen kongre ile ilgili AA muhabirine konuşan Kongre Başkanı Dr. Ümit Işıldak, Ankara, İstanbul, İzmir gibi 28 ilin katılımıyla programın gerçekleştirildiğini söyledi.

Işıldak, hekimlerin meslek hayatı boyunca yeni bilgilere ulaşması gerektiğini, bu bilgilerin de kongreler sayesinde daha rahat elde edildiğini belirtti.

Kongrede hekimlerin gün boyu farklı konuşmacıların bilimsel verileriyle yeni bilgiler elde etiğini vurgulayan Işıldak, üniversitelerden de katılım sağlandığını dile getirdi.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili de konuşma yapıldığına değinen Işıldak, aşılama çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldığını söyledi.

İnsanların aşı tercihinde TURKOVAC'ı tercih ettiğini anlatan Işıldak, yerli aşıya ilginin arttığını kaydetti.

Kongre yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi

Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi

Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi

AA / Ergün Haktanıyan - Sağlık

Aile Hekimliği, Kayseri, Ankara, Kongre, Sağlık, Haberler

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