Anadolu Adliyesi'ne sahte polis kimliğiyle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı
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Anadolu Adliyesi'ne sahte polis kimliğiyle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı

Anadolu Adliyesi'ne sahte polis kimliğiyle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sahte polis kimliği ve rozeti göstererek girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sahte polis kimliği ve rozeti göstererek girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Adliye'sine gelen E.Ş, C Blok zemin kat girişinde bulunan X-ray kontrolünden üzerini aratmadan geçmek için özel güvenlik görevlilerine polis olduğunu söyledi.

Görevlilerin kimliğini ibraz etmesini söylemesi üzerine E.Ş, cüzdanından çıkardığı polis kimliği ve rozetini gösterdi. E.Ş'nin tedirgin hareketlerinden ve polis kimliğinin üzerindeki fotoğrafın sivil olmasından şüphelenen güvenlik görevlileri, adliye polisine haber verdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, üzerinde "komiser" yazan polis kimliğinin sahte olduğu belirlenirken, şüpheli E.Ş gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Şüpheli E.Ş'nin üzerinden çıkan sahte polis kimlik kartı ve rozete de, incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında şüpheli E.Ş'nin "mala zarar verme", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "görevi yaptırmamak için direnme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli E.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, Rize Kalkandere Cezaevi'nden izinli olarak çıkarak vasilik işlemlerini halletmek amacıyla Anadolu Adliyesi'ne geldiğini, giriş yapacağı sırada nüfus cüzdanını gösterirken, kapıdaki özel güvenlik görevlisinin cüzdanının içinde bulunan polis rozeti ve polis kimlik kartını gördüğünü, görevlilerin kartın sahte olduğunu söylemesi üzerine kendisinin de doğruladığını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan şüpheli E.Ş, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "resmi belgede sahtecilik" suçundan haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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