Anadolu Adliyesi'nde çalışan bir katipte korona virüs tespit edildi İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çalışan bir zabıt katibinde korona virüs tespit edildi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çalışan bir zabıt katibinde korona virüs tespit edildi. Aynı koridorda bulunan mahkemeler kapatıldı. Mahkemelerde çalışan tüm personellere idari izin verildi.

Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak çalışan U.E.'ye Covid-19 teşhisi konuldu. U.E.'ye bu virüsün hemşire olan eşinden geçtiği tespit edildi.

Koridordaki mahkemeler de kapatılırken, tespitin ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu koridordaki 5., 7. ve 8. Ağır Ceza Mahkemeleri de kapatıldı. Bu mahkemelerde çalışan tüm personeller idari izinli sayıldı.

Öte yandan, mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA