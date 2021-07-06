Anadolu Adliyesi'nde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Anadolu Adalet Sarayı'nda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 1. Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Adalet Sarayı'nda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 1. Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Sarayı E Blok'ta gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgiler verildi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılan toplantıda, katılım sağlayan temsilcilerin ayrı ayrı görüş ve önerileri dinlenilerek, kurumların hizmet haritaları üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

Hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile kurum temsilcilerinin ayrı ayrı özel toplantılar gerçekleştirerek kurumlar arasında mağdurlara yönelik hizmetlere ilişkin ortak projeler geliştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Toplantının ardından Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman ile kurum temsilcileri, İstanbul Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü hizmet alanını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz