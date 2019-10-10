Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında
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Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

10.10.2019 13:14
Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı. Silahlı çatışma saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında, duruşma için adliyeye gelen akraba iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi vurularak yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.


Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavga bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıslar birbirlerini sopa ve yumruklarla darp ediyor, ardından silahlarla birbirlerine ateş ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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