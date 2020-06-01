Anadolu Adalet Sarayı normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı
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Anadolu Adalet Sarayı normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşmalar haricindeki yargı faaliyetleri, alınan sıkı tedbirlerin ardından başladı.

Anadolu Adalet Sarayı normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı
01.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşmalar haricindeki yargı faaliyetleri, alınan sıkı tedbirlerin ardından başladı.

Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen Anadolu Adalet Sarayı, Kovid-19 sonrası normalleşme süreci kapsamında alınan çok sayıda tedbir ile kapılarını vatandaşlara açtı.

Bu kapsamda adliyede işi olan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları için kapı önlerinde işaretle belirlenen alanda sıra halinde bekletiliyor. Binaya girişlerinde güvenlik görevlilerince ateş ölçümü yapılan vatandaşlar, maskeli olup olmadıkları kontrol edildikten sonra içeriye alınıyor.

Adliye sarayında duruşma salonları da koruyucu kıyafet giyen görevlilerce dezenfekte ediliyor. Binada bulunan asansörlere daha az kişinin kullanabilmesi için "sağlığınız için sosyal mesafenizi koruyun" yazılı etiketler yapıştırıldı.

Adliyede giriş noktaları ile asansörlerin olduğu bölümlere de vatandaşların kullanabilmesi için çok sayıda el dezenfektanı yerleştirildi.

Duruşmalar haricindeki yargı faaliyetleri başladı

Normalleşme süreci kapsamında adliyede yapılan tedbirlere ilişkin mensuplarına bilgi veren Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin, "Yaklaşık 2 aylık bir sürenin sonunda 1 Haziran tarihi itibarıyla bugün adliyelerimizde yargı faaliyetlerinin yeniden, yeni normal süreci ile birlikte başlaması gerçekleşti. Ancak duruşmalarımız başlamıyor. 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren duruşma faaliyetleri de başlamış olacak." dedi.

Yargı hizmetinde duruşmaların ötelenmesinden kaynaklı yaklaşık 2 aylık bir kayıp olduğunu dile getiren Seçgin, "Bütün meslektaşlarımız ve personelimiz bu geçen süre içinde duruşma harici faaliyetlerini nöbet usulü, esnek çalışma koşulları çerçevesinde, evlerinde çalışmak suretiyle sürdürdüler. Biz yargı hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşa sunulması açısından gereken tüm tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Seçgin, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun aldığı tedbirler kapsamında hakim ve savcıların 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile kadar yıllık izinlerinin askıya alındığını, bu süreçte tüm hakim ve savcıların en üst seviyede performansla çalışacaklarını söyledi.

Adliye binasının büyüklüğü gereği çok fazla sayıda olan giriş kapılarından bazılarını kapattıklarını aktaran Seçgin, adliyede görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve tüm personelin belirlenen kapılardan vücut ısıları ölçülmek suretiyle, maskeli olup olmadıkları kontrol edilerek binaya aldıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar için maske satışı başladı

Başsavcıvekili Uğur Seçgin, tüm çalışanların günlük maske ihtiyaçlarını da karşıladıklarını ifade ederek, "Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında maskesiz adliye binalarında bulunmak yasak. Vatandaşın bu yasaktan kaynaklı mağduriyet yaşamaması adına İş Yurtları kurumumuzun satış noktalarında 1 lira bedelle maske satışı da bu gün itibarıyla başladı." ifadelerini kullandı.

Adliye girişlerinin ve asansörlerin olduğu bölümlere el dezenfektanı yerleştirildiğini belirten Seçgin, "Asansörlerin kapasitesi yarı oranında azaltıldı. Yük ayarları güncellendi. Asansörlerin yükünü azaltmak adına yangın merdiveni kullanılan alanları genel kullanıma açtık. Kafetaryalarımız yine belirlenen standartlar, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uygun olmak kaydıyla yeniden düzenlendi. Kapasiteleri azaltılmak suretiyle hizmet vermeye bu gün itibarıyla başladı." diye konuştu.

Seçgin, İcra Dairelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla İcra Ön Büroları oluşturduklarını ifade ederek, tüm birimlerde sağlıklı ve güvenli ortam oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni normalleşme sürecinde bireysel davranış şekillerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Seçgin, maske, sosyal mesafe ve el hijyeninin dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olduğunu vurguladı.

Seçgin, Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hakim, savcı ve personelle ilgili idari izinlerin devam ettiğini ifade ederek, "Onun dışındaki hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız görevlerine döndüler. Esnek çalışmayla ilgili tedbirlerde kaldırıldı. Şu anda fiili olarak herkes çalışmaya başladı. İdari izinli olanlar hariç." dedi.

İşi olduğunu belgeleyemeyen vatandaşlar adliyeye alınmayacak

Başsavcıvekili Uğur Seçgin, "Yeni normalleşme süreci kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın da almış olduğu tedbirler çerçevesinde adliyelerde işi olmayan veya işi olduğunu belgeleyemeyen, ispatlayamayan vatandaşlarımız adliyelere alınmayacaklar. Bu demek değil ki hak arayışı için başvuru yapmaya gelen vatandaşlar buraya alınmayacak. İnsanlarımız dava açma, şikayet dilekçesi verme gibi ellerinde dilekçeleri hazır olan vatandaşlarımız buraya alınacaklar. Ama kendisiyle ilgili olmayan bir duruşmaya arkadaşının yanında sırf ona yarenlik etmek için gelebiliyordu. Bu da adliyelerde gereksiz bir yoğunluğa neden oluyordu. Bu nitelikte olan kişileri adliyeye almayacağız." diye konuştu.

Gün içinde duruşma bekleyen vatandaşların yoğunluğunu önlemek için oturma alanlarının da kısıtlandığını kaydeden Seçgin, bu alanlarda da güvenlik görevlilerince sosyal mesafeyi ortadan kaldıran yakınlaşmaları önleyici gerekli müdahaleler yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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