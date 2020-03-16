Anadolu Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri Anadolu Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bazı mahkemelerdeki duruşmalar ileri tarihe alındı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bazı mahkemelerdeki duruşmalar ileri tarihe alındı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda geçen hafta başlayan dezenfekte çalışmaları devam ederken, Kovid-19'la ilgili yeni bazı önlemler de alındı.

Bazı mahkemelerin duruşmaları ertelediği görülürken, hakimlerin aldığı kararla hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlerine ve mahkeme salonlarına, mahkeme personeli hariç girişlerin tedbiren durdurulduğu öğrenildi.

Adliye içerisinde bulunan icra müdürlüklerine avukat ve vatandaşın içeriye girmesini engellemek için kapıların önüne masa konulduğu ve çalışan personelin maske takarak önlem aldığı gözlemlendi.

Ayrıca, alınan önlemler arasında cezaevi görüşleri 2 hafta süreyle ertelenmişti. Bunun üzerine vatandaşlar için cezaevi savcılarının bulunduğu koridorlara bilgilendirme notu asıldı.

Kaynak: AA