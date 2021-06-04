Anadil Edinimi Başlıklı Söyleşi Düzenlendi
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Anadil Edinimi Başlıklı Söyleşi Düzenlendi

Anadil Edinimi Başlıklı Söyleşi Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadil Edinimi başlıklı söyleşi Üniversitemiz resmi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

Anadil Edinimi başlıklı söyleşi Üniversitemiz resmi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

Söyleşiye konuk olarak Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Emel Uçar katılırken, söyleşinin yönlendiriciliğini Üniversitemiz Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök yaptı.

Söyleşide Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Emel Uçar, Anadilimizi öğrenmeye ne zaman ve nasıl başladığımıza, bebeklerin sürekli duydukları ses bütününü nasıl anlamlı parçalara bölüp sözcük haline getirdiklerini, dili anlama ve üretmeye başlama süreçlerinin nasıl ilerlediğini, dilin pragmatik (edimsel) yönünün nasıl geliştiğine, çocukların kendi kendine konuşmalarının özelliği, amacı ve çocuğa getirisinden ve çocukların dil edinimleri ile sınıfta dil öğrenimi arasındaki benzerliklere değindi.

Söyleşi sonunda Üniversitemiz Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök, Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Emel Uçar'a söyleşiye katıldığı için teşekkür etti.

Söyleşinin tekrarı Üniversitemiz resmi Instagram hesabı @osmaniyekorkutatauni üzerinden yayınlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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