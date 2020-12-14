Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı
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Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

14.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:59

- (Özel) Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı Bandırma'da kaputu açık giden araç görenleri şaşkına çevirdi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı.

- (Özel) Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

Bandırma'da kaputu açık giden araç görenleri şaşkına çevirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı.

Bandırma'da meydana gelen ilginç olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 GU 081 plakalı araç sürücüsü seyir halinde iken bir anda kaputunun açılmasıyla araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Yol üzerinde de emniyet şeridinin olmamasından dolayı trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü,direksiyon başında otomobil kaputu açıkken eğilerek ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, 3 kilometre yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, yol ayrımına girdikten sonra aracı sağda bir yerde park ederek aracın kaputunu kapattı ve kaza yaşanmadan tehlikeli yolculuk sona erdi.

Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı
Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı
Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı
Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ

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