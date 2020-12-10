Ana tanrıça heykeli 'Kybele', 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor (2)
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Ana tanrıça heykeli 'Kybele', 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor (2)

10.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:16
Ana tanrıça heykeli 'Kybele', 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor (2)

'ESER MEMLEKETİMİZE GELİYOR, ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GURURLUYUZ'Türkiye'den kaçak yollarla önce İsrail'e götürüldükten sonra ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan 1700 yıllık Anadolu'nun ana tanrıçası 'Kybele Heykeli'nin Türkiye'ye getirilecek olması, Afyonkarahisar'ın merkeze...

'ESER MEMLEKETİMİZE GELİYOR, ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GURURLUYUZ'

Türkiye'den kaçak yollarla önce İsrail'e götürüldükten sonra ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan 1700 yıllık Anadolu'nun ana tanrıçası 'Kybele Heykeli'nin Türkiye'ye getirilecek olması, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde sevinçle karşılandı. Kybele heykeli 1964 yılında yapılan bir yol çalışması sırasında Çavdarlı köyünde yol yapımı sırasında bulundu. Heykelin ve diğer tarihi eserlerin de bulunduğu günü çok iyi hatırladığını söyleyen köyün sakinlerinden Mevlüt Ülker(70), "1964 yılında kazının yapıldığı bölgeye arkadaşlarımla gittik. Yol yapım sırasında höyük mevkisinde greyderlerle çalışma yapılırken eski eserlerden çıkmış. Bunu duyunca herkes bakmaya gitti. Biz de 5-6 arkadaş çocuktuk, vardık oraya. Baktık orada tarihi eserler resimler çoktu. 'Romulus ve Remus' denen heykel vardı;  heykeli gördük orada. Burada çok tarihi eser var ama o tarihi eserler bizim yakınımızdan çıktığından dolayı memnun olduk. Tabii ki bu eserler zamanla müze müdürlüğüne teslim edildi. Oranın da bekçisi vardı, bekçi de oraya kimseyi sokmazdı. Zamanında bu tarihi eserlerden birisini kaçırmışlar. Bu tarihi eser de şimdi bulunmuş, memleketimize geliyor, geldiğinden dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz" dedi.   

'DEVLET BÜYÜKLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'Büyüklerinin anlattıklarını aktaran Çavdarlı köyü muhtarı Ahmet Karakoç da 1964 yılında yapılan kazı çalışmasıyla ilgili olarak "Kazıda birçok tarihi eser çıkarılmış. 'Kybele' diye bilinen tarihi eserin yurt dışına kaçırıldığını yeni öğrendik. İstanbul'a gelmek üzeredir. Bundan dolayı, devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. İstanbul'da sergilendikten sonra Afyonkarahisar'a gelecek. Bundan dolayı çok heyecanlıyız, çok mutluyuz" diye konuştu.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Ana tanrıça heykeli 'Kybele', 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor (2)
Ana tanrıça heykeli 'Kybele', 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor (2)
Ana tanrıça heykeli 'Kybele', 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor (2)
Ana tanrıça heykeli 'Kybele', 60 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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