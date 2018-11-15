Ana Sınıfı Öğrencilerinin İtfaiye Ziyareti

Ereğli'de özel anaokulu öğrencileri, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kestaneci Mahallesi'nde bulunan özel anaokulu öğrencilerine, Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali Demirkol ve çalışanlar tarafından itfaiyecilik mesleği, itfaiyenin görevleri, kıyafetleri ve araçları anlatıldı.

Öğrencilere, acil durum tahliyesi, afet ve yangın durumlarında davranış şekilleri, yangın söndürme gibi çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından öğrencilere çeşitli eğitici broşürler dağıtıldı.