Ana sınıfı öğrencileri problem çözme becerilerini eTwinning projesiyle geliştirdi
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Ana sınıfı öğrencileri problem çözme becerilerini eTwinning projesiyle geliştirdi

Ana sınıfı öğrencileri problem çözme becerilerini eTwinning projesiyle geliştirdi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Etimesgut Sakarya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerinin hayal gücü ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen Loose Parts eTwinning Projesi'nde önemli sonuçlar elde edildi.

Etimesgut Sakarya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerinin hayal gücü ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen Loose Parts eTwinning Projesi'nde önemli sonuçlar elde edildi.

Etimesgut Sakarya Ortaokulu ana sınıfı öğretmeni Neşe Aşkar'ın yürütücüsü olduğu, Portekiz, Litvanya, Bulgaristan ve Polonya'dan öğrencilerin katıldığı Loose Parts eTwinning Projesi, mart ayında başlatılıp mayıs ayı sonunda tamamlandı. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, hayal gücü ve problem çözme becerilerini geliştirmek, esnek parçalar yaklaşımını öğretmen, öğrenci ve velilere tanıtmak amacıyla yürütülen projede öğrencilerin Avrupa ülkelerindeki arkadaşlarıyla etkileşimi sonucu olumlu deneyimler edinmesi ve farklı uluslardan kişilere karşı olumlu tutum kazanmasını sağlamak da hedeflendi.

Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle yürütülen ve tüm ortakların aktif bir şekilde yer aldıkları projede, bireysel ve ortak birçok farklı etkinliğe yer verildi.

Proje sonunda okul öncesi çocuklarının yaratıcı düşünme becerisine sahip, hayal gücü gelişmiş, tasarım odaklı düşünebilen, öz güveni yüksek, ifade becerisi gelişmiş bireyler haline dönüştüğü, ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirme deneyimi kazandığı, öğretmenlerin sınıf içinde eğitici, öğretici rolünü gözlemleyici rolle değiştirdikleri gözlemlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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