Ana Sayfa | Temel Bilimler Bölümü

Başta Mühendislik ve Tıp olmak üzere fen tabanlı birçok uygulamalı bilim alanının dayandığı bilgi temel bilimler sayesinde elde edilmiştir. Benzer şekilde uygulamalı bilimler sayesinde ortaya çıkan birçok teknoloji ve yöntem de daha ileri temel bilim araştırmalarının yapılmasını mümkün kılmaktadır.

İstinye Üniversitesi, çeşitli temel bilim disiplinlerinde gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel araştırmada yetkin bir kadroya sahiptir. Bu akademik potansiyel Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Kimya ve Matematik gibi bölümlerle birlikte, Rektörlüğe bağlı Temel Bilimler Bölümünde de üniversitenin eğitim ve araştırmada mükemmeliyet vizyonuna hizmet etmektedir. Temel Bilimler Bölümündeki akademik kadromuz sürdürdüğü araştırma odaklı çalışmalarla birlikte özellikle lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetler yürütmektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet