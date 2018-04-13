Ana Önceliğimiz Etiyopya'daki Yoksulluğu Tarihe Gömmek"

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin kuzeyinde yer alan Tigray eyaletine yaptığı ziyarette, yeni dönemde önceliklerinden birinin yoksulluğu tarihe gömmek olacağını söyledi.

Ahmed, Tigray eyaletinin başkenti Mekele şehrine yaptığı ziyarette yerel halk ve yöneticilerle bir araya geldi.

Aslen Oromo kökenli olan Ahmed, halka Tigrinya dilinde seslenerek, Tigray'in Etiyopya medeniyeti, felsefesi ve sanatının merkezi olduğunu ve Tigray olmadan bir Etiyopya'nın düşünülemeyeceğini ifade etti.

Tigray halkının ülkeyi 1974 ve 1991 yılları arasında yöneten Derg rejimine karşı büyük bir mücadele verdiğini ve bedeller ödediğini dile getiren Ahmed, "Tigray halkı, diğer bölge halklarıyla birlikte Etiyopya'daki demokrasinin egemen olması için savaştı." dedi.

Ahmed, Başbakan olması ile başlayan yeni dönem içinse "Ana önceliklerimiz ülkede istihdam yaratmak, iyi yönetimi derinleştirmek ve ortak çaba sergileyerek yoksulluğu tarihe gömmek olacak." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta görevine başladığından bu yana ülkedeki kritik bölgelere ziyaret gerçekleştiren Ahmed, ilk olarak Oromiya-Somali eyaletleri sınırındaki etnik çatışmalara çözüm aramak için Somali eyaletinin başkenti Jigjiga'ya gitti.

Ardından ülkedeki muhalif gösterilerin merkezlerinden biri olan Oromiya eyaletinin Ambo kentinde yerel halkla bir araya gelen Ahmed, halktan geçmişi unutmaları ve ülkenin kalkınması için çalışmalarını istedi.

Son 27 yıldır ülkeyi yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) iktidarında ilk kez Oromolu bir ismin başbakan olması ülkedeki gergin siyasi atmosferi büyük ölçüde yumuşatırken, Ahmed'in seçilmesiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerinde son üç yıldır süren eylemler de son buldu.