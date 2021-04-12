Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar
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Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar

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Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, çocuk ve gençlerin suçlardan korunması, bilinçlendirilmesi ve koruma tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, polisler Muratpaşa ilçesi, Yeşilbahçe Mahallesindeki Hanım Çağıran Anaokulu öğrencileri ve Konyaaltı ilçesi, Toros Mahallesindeki Konyaaltı Belediyesi Toros Kreş-Gündüz Bakımevi öğrencileriyle bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, küçüklere, "polislik meslek tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, evde güvenlik, parkta güvenlik ve trafik kuralları" konularında eğitim verdi, boyama kitabı ve boya kalemi hediye etti.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Instagram (anadolumasallariantalya) üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına polisler konuk olarak katılıp, meslek hakkında sohbet ederek, masal anlattı. - ANTALYA

Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar
Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar
Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar
Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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