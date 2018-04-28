Ana Öğünlerin Yardımcı Oyuncusu Artık Başrolde:

Salata ana öğünlerin yıldızı oldu

Yemeksepeti, bu trendi mercek altına aldı ve kullanıcılarının son 10 yılda verdikleri salata siparişlerini inceledi. Kullanıcılar; kinoa, ıspanak, enginar, börülce, karnabahar gibi eskiden salatalarda görmeye alışkın olmadığımız malzemelerle hazırlanan salatalar gözde lezzetler haline gelirken seçenekler arasında yosun salatasını dahi görebilirsiniz. 60 TL'lik Toscanini salatası fiyatıyla dikkat çekerken coleslaw salatası bu sene popülerliğini kaybetmesiyle göze çarpıyor. Her ne kadar dünya mutfaklarının farklı salataları yükselen trendini sürdürse de Türk halkı geleneksel lezzetlerinden vazgeçmiyor, çoban ve mevsim salataya olan sevdasını hep koruyor ve ilk iki sırada yer alıyor. Salata siparişleri 2011 yılında 13 bin adet iken, 2017 yılı sonunda ise 1 milyon 400 bine ulaştı.

26.04.2018, İstanbul

Salata, Türk sofralarının her daim olmazsa olmaz oyuncularından biri. Son yıllarda ise birbirinden farklı malzemelerle hazırlanarak her damak zevkine hitap eden salata, sofraların yardımcı oyuncusu olmaktan çıkıp başrol oyunculardan biri olmaya başladı.

Yemeksepeti, birçok kişinin ana öğünü haline gelen ve restoran menülerinde de geniş yer bulmaya başlayan salatanın yükselen trendini mercek altına aldı ve kullanıcılarının son 10 yılı içeren salata siparişlerini inceledi.

Salata 5 bine yakın çeşidiyle rekor kırıyor

Salatanın yükselen trendinin en büyük göstergelerinden biri artan çeşit sayısı denilebilir. Yemeksepeti'nde geleneksel Türk salatalarının yanı sıra dünya mutfağından da tam 4.644 çeşit salata mevcut. 2018 yılının ilk 3 ayında her 2 restoranın birinden salata siparişi verildi. Salata siparişleri 2011 yılında 13 bin adet iken, 2017 yılı sonunda ise 1 milyon 400 bine ulaştı.

Her damak zevkine uygun salata

Siparişlerde, içerisinde bonfile, tavuk, peynir çeşitlerinin bulunduğu doyurucu salatalar dikkat çekiyor. Ayrıca kinoa, ıspanak, enginar, börülce, karnabahar gibi eskiden salatalarda görmeye alışkın olmadığımız malzemelerle hazırlanan salatalar da gözde lezzetler haline geldi. Hatta seçenekler arasında yosun salatasını dahi görebilirsiniz.

Dünya mutfağından bir lezzet olan Coleslaw ise listelerde popülerliğini kaybetmesiyle göze çarpıyor. Havuç, lahana, soğan ve mayonez gibi malzemelerle hazırlanan bu leziz salata, 2017'nin ilk üç ayında en çok sipariş edilen altıncı salata olurken 2018'in ilk üç ayında ise 52. sıraya gerilemiş durumda.

Salata çeşitleri arasında göze çarpan bir lezzet ise yüksek fiyatıyla Toscanini salatası. İtalyan mutfağına özel akdeniz yeşillikli salata, tedarik edilmesi zor malzemeler olan trüf mantarı ve trüf yağı ile hazırlandığı için ortalama 60 TL ile menülerde yerini alıyor.

Her ne kadar dünya mutfaklarının farklı salataları yükselen trendini sürdürse de Türk halkı geleneksel lezzetlerinden vazgeçmiyor, çoban ve mevsim salataya olan sevdasını hep koruyor. Salata liginin geçtiğimiz yıl da lideri olan çoban salata bu sene de liderliğini koruyor. Bizden bir lezzet olarak farklılaşan piyaz da yine popülerliğini kaybetmiyor ve dördüncü sıradaki konumunu koruyor.

Siparişler Günden Güne Artıyor

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla formumuza dikkat etmeye başlıyoruz. Bu durum yemek siparişlerimize de yansıyor. Salata siparişlerinde mart ayında yılın geneline göre yüzde 25 artış yaşanıyor ve en yüksek rakamlarına mart, nisan ve mayıs aylarında ulaşıyor. Hafta sonuna kıyasla hafta içi daha çok sipariş edilen salatanın hafta içi sipariş sayısı hafta sonuna göre yüzde 30 daha fazla. Yaş aralığına bakıldığında ise salata en çok 29-33 yaş aralığındaki kullanıcıların tercihi oluyor.