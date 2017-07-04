Ana Oğul Aynı Motosiklette Yaralandı

İnegöl'e bağlı Deydinler mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı, aynı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Deydinler mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü 25 yaşındaki Ersen A. yönetimindeki 11 DZ 007 plakalı motosiklet, Ahmet Türkel Çevre Yolundan gelip, Deydinler mahallesi yolundan karşıya geçmekte olan 61 yaşındaki İlimdar C. yönetimindeki 16 KDB 97 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletin üzerinden düşen sürücü ile arkasında bulunan annesi 45 yaşındaki Emine A. yaralandı. Bacaklarında kırıklar oluşan anne ve oğlu için kaza yerine ambulans sevk edildi.Kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bacağı kırılan Ersen A.'yı sedye üzerine alarak ambulansa koydular. Yaralı kadın için ise başka bir ambulans sevk edildi. İkinci ambulans gelene kadar yaralı annenin tedavisi de oğlunun bulunduğu ambulansın içerisinde yapıldı. İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA