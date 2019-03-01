Ana Muhalefetten Kanada Başbakanı'na İstifa Çağrısı

Kanada'daki muhalefetteki Partinin Lideri Andrew Scheer, Başbakan Justin Trudeau'yu kabinesinden bazı isimlerin bir şirket hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği gerekçesiyle istifaya çağırdı

Scheer, Başbakan Trudeau'nin yönetmek için ahlaki otoritesini kaybettiğini belirterek Kanada'yı yönetebilecek kadar temiz bir vicdana ve iyi bir duruşa sahip olmadığını savundu.

Kanada hükümeti son haftalarda rüşvet soruşturmalarıyla zor günler geçiriyor.

Kanada'da yayımlanan The Globa and Mail gazetesi, Başbakan Trudeau'nun ofisinin ülkenin en büyük uluslararası taahhüt şirketlerinden SNC-Lavalin hakkında açılan yolsuzluk kovuşturmasına müdahale etmek için Adalet Bakanı Wilson-Raybould'a baskı yaptığını yazmıştı.

Raybould da SNC-Lavalin şirketi hakkında rüşvet iddiaları ile ilgili olarak kanuna aykırı hiçbir eyleminin olmadığını belirterek görevinden istifa etmişti.

İstifayı sürprizle karşıladığını açıklayan Trudeau, bu konuda yanlış bir şey yapmadığını ancak davanın devam etmesi nedeniyle daha fazla açıklama yapmayacağını açıklamıştı.

SNC-Lavalin, aldığı ihalelerinde rüşvet verdiği iddiaları ile soruşturuluyor. Montreal merkezli şirket, eski Libya Lideri Muammer Kaddafi ve sonrasında da oğlu Saadi Kaddafi ile olan ilişkileri nedeniyle 2010 yılından beri dikkatle izleniyordu.

Ülkedeki etik komisyonu da söz konusu iddialarla ilgili geçtiğimiz ay soruşturma başlattı. - Yağcı

Kaynak: DHA