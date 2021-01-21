'Ana' lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış (2)
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'Ana' lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış (2)

21.01.2021 21:58 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:03
'Ana' lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış (2)

'ANA' LAKAPLI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TUTUKLANDIKaraman'da, 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden, aralarında kadın liderin de bulunduğu 11 şüpheli daha bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'ANA' LAKAPLI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TUTUKLANDI

Karaman'da, 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden, aralarında kadın liderin de bulunduğu 11 şüpheli daha bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyondaki tutuklu sayısı 31'e yükseldi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı polisteki ifadesinin ardından, 4'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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