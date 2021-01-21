'Ana' lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış

Karaman'da Ana lakaplı Aslı Dudu D.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik, 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Karaman, Konya ve Eskişehir'de 10'u kadın 41 kişi gözaltına alındı.

Dudu D.'nin de gözaltına alındığı operasyonda, 11 şüpheli adliyeye sevk edilirken, aramalarda ise 5 tabanca, 5 tüfek, 7 bıçak, 102 mermi, 23 kartuş, 450 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

YARDIMCILIĞINI 'DAYI' LAKAPLI KARDEŞİ YAPIYORMUŞ

Alınan bilgilere göre örgütün uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği, küçük yaşta çocukları uyuşturucuya alıştırdığı ve özellikle kızların uygunsuz görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantajla şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları kaydedildi. Örgütün aynı zamanda kaçak silah ticareti yaptığı ve çok sayıda iş yeri ve evi kurşunladığı, silahlı yaralama olaylarına karıştığı öğrenildi. Ayrıca 'Ana' lakaplı Dudu D.'nin yardımcılığını da 'Dayı' lakabıyla tanınan kardeşi Yunus D.'nin yaptığı, oğlu Gökhan D.'nin ise yaklaşık 2,5 ay önce 'silahla adam yaralama' suçundan tutuklandığı belirlendi.

ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEYENLERE İŞKENCE

Alınan ifadelerde Aslı Dudu D.'nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.'yu (22) örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca boş evde aç ve susuz bırakıp, işkence yaptığı, kulağının dibinde tabancayla ateş ettirdiği ve saçlarını 3 numara kestirdiği ortaya çıktı. Benzer işkenceleri örgütten ayrılmak isteyen İsmail D.'ye de 3 gün boyunca yaptığı öğrenildi.

HAKKINDA YAZI YAZDIRMAK İÇİN GAZETECİ TUTMUŞ

Örgüt liderinin kendisini kamuoyunda iyi göstermek için yerel bir internet sitesinde çalışan gazeteciye hakkında haberler yaptırdığı ortaya çıktı. Hakkındaki yazılarda Aslı Dudu D.'nin ilk evliğini 16 yaşında yaptığını, şiddet gördüğü için boşandığını ve bir süre sonra ikinci evliğini gerçekleştirdiğini, bu evliliklerinden 2 oğlu olduğunu ve oğullarından birinin uyuşturucu kullanması üzerine verdiği mücadeleyi anlattırdığı öğrenildi. Gazeteci de yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

FUHUŞ KARŞILIĞI UYUŞTURUCU TEMİN EDİYORLARMIŞ

Örgütün, satmak için Konya'dan uyuşturucu maddeleri aldıkları kişilere çoğu zaman para yerine örgüt içindeki kadınlarla fuhuş yaptırarak, ücretsiz temin ettikleri iddia edildi. SUSMA HAKKINI KULLANDI Cumartesi günü gözaltına alınan 41 şüpheliden 6'sı, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden bugüne kadar adliyeye sevk edilen 20 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrollü serbest kaldı. Sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D. ile birlikte 11 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN