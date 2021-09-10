Ana kucağı öğretmenleri yeni döneme hazır

10 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİAna kucağı öğretmenleri yeni döneme hazırBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev alan öğretmenlere, alanlarıyla ilgili bilgilerini geliştirmek ve onlara motivasyon kazandırmak amacıyla, Tayyare Kültür Merkezi'nde hizmet içi...

10 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Ana kucağı öğretmenleri yeni döneme hazır

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev alan öğretmenlere, alanlarıyla ilgili bilgilerini geliştirmek ve onlara motivasyon kazandırmak amacıyla, Tayyare Kültür Merkezi'nde hizmet içi eğitim programları kapsamında seminerler düzenlendi.

5 gün boyunca süren eğitimlerde, alanlarında uzman, Psikolojik Danışman Uzman Betül Karaca, Öğretim Görevlisi Ebru Kalyoncu, Kevser Şenel Yılmaz, Elif Konar Özkan, Ümit Yaşar Özkan konuşmacı olarak yer aldı. Eğitim seminerlerinde Veli- Öğretmen Tutumları, Küresel Salgında Eğitim, Etkileşimli Kitap Okuma, Öğretmenlere yönelik Masal Anlatıcılığı konuları ele alındı. Ayrıca eğitime katılan öğretmenlere, Ana Kucağı Koordinatörü Esma Nur Kander tarafından, Öğretmen Görev ve Sorumlulukları, Kurum içi Oryantasyon ve işleyiş hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerlerin sonunda Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör de öğretmenlere seslenerek, bunlara benzer eğitimlerimiz ileride de devam edeceğini bildirdi. Tezgör, "Yeni do¨nemde hepimizin ic¸inde bulundugˆu yeni normalles¸meler dogˆrultusunda tu¨m su¨reci o¨gˆrencilerimizin sagˆlıkla egˆitim almaları ic¸in o¨zenle tasarladık, yeni eğitim-öğretim dönemine tüm tedbirleri ve hijyen kurallarını alarak başlamaya hazırız" dedi.

Tezgör ayrıca, öğretmenlere kendilerini geliştirmelerine önem vermeleri gerektiğini vurgulayarak tavsiyelerde bulundu. Yeni dönemde tüm öğretmenlere başarılar diledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre