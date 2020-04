Ana Karaya En Uzak Pide Salonu Sosyal Medyanın Gündeminde Türkler her yerde söyleminin vücut bulmuş hali, ana karaya en uzak pide salonu ile gün yüzüne çıktı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen E.

Türkler her yerde söyleminin vücut bulmuş hali, ana karaya en uzak pide salonu ile gün yüzüne çıktı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen E.K. Pide Salonu, yemekleriyle değil; inanılmaz konumu ile gündeme geldi.

Noah Blaser takma isimli bir Twitter kullanıcısı, Pasifik Okyanusu ortasında yer alan Henderson Adası'nı gezerken mekanlara göz atmaya karar vermişti. Tahiti'nin 2170 km güneydoğusunda yer alan ve dünyanın nüfus bakımından en küçük ülkesi olarak adlandırılan Pitcairn Adaları arasında yer alan Henderson Adası, yeryüzünün en ücra köşelerinden biriydi.

Yanlış işaretleme kurbanı

Haritadan bakınca Amerika kıtasına binlerce kilometre uzakta olan adalara ulaşmak bile imkansız geliyordu. Buna rağmen adanın en iyi yerlerinden birinde E.K. isimli bir Pide Salonu açılmıştı. Dünyanın en ücra köşesinde pide salonu girişimi ise görenlerin gözlerini ufak bir yaşartmayı başardı.

İşin altında ise yanlış işaretlenmiş bir Pide Salonu yatıyordu. E.K. Pide Salonu sahipleri, muhtemelen Türkiye'deki mekanlarını yanlışlıkla Henderson Adası'na işaretlemişlerdi. Çünkü Henderson Adası üzerinde yerleşim yeri dahi yoktu...

Uh guys pic.twitter.com/i0u7cjUIfT

— Noah Blaser (@nblaser18) April 28, 2020

Ana Karaya En Uzak Türk Restoranları

Her şey yukarıda gördüğünüz tweet ile başladı. Twitter kullanıcıları olmadık adalara ve yerlere bakarak, Türk kökenli kişilerin açtıkları mekanları bulmaya başladılar. Biz haritadan bakarken oraya nasıl gidileceğini dahi düşünümezken, birileri gidip işletme açmayı başarmışlardı.

Henderson Adası'nın hemen yakınındaki Adamstown Adası'nda ise Yiğit'in Yeri isimli mekan hemen göze çarpmıştı. Pasifik Okyanusu yavaş yavaş ele geçirilmeye başlanmıştı. Yiğit'in Yeri ise muhtemelen gerçekten Adamstown'da var olan bir yer...

Buna en yakın ada Adamstown'da da "Yiğit'in Yeri" diye mekan var ?? Turkler Pasifik'te! Turkler her yerde! pic.twitter.com/7QeGtfWESH

— HulyaC (@Hcinscicekci) April 28, 2020

İlginç çıkışlardan bir tanesi Arzum Kebap'tan geldi. İzlanda'nın Kuzeyinde kalan Jan Mayen adasında, buzların içinde bir kebapçı, halkın gönlünü ısıtmaya devam ediyordu.

Wait for it... Arzum Kebab in Jan Mayen Island pic.twitter.com/2cmLnks1w2

— Osman Can (@jungturk13) April 28, 2020

Antarktika olmazsa olmazdı... Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları içerisinde Diyar Pala'nın Restorantı vardı. Diyar Pala'nın yeri de muhtemelen yanlış işaretlenen bir mekandı.

Buna benzer bir mekan bulmuştum vakti zamanında. Enteresan gerçekten. pic.twitter.com/cE2E4XpFWv

— Ufuk Usta (@uusta_) April 28, 2020

Kısaca nereye baksak karşımıza Türk restoranları çıkmasına karşın, bunun altında yanlış işaretlenen mekanlar listesi çıkıyordu. Yine de Pide Salonu E.K. için Google'da yazılan yorumlar işi harika yapmaya yetiyordu.