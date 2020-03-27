Ana caddelerde araç park edilemeyecek, ilçeler arası taşımacılık azaltılacak Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yarından itibaren araç park edilmesi yasaklandı.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yarından itibaren araç park edilmesi yasaklandı.

İl Trafik Komisyonu üyeleri, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde trafik düzenlemesinin görüşülmesi için toplandı.

Komisyon, her iki caddede de yarın 13.00 itibarıyla istisnasız araç park yasağı uygulama kararı aldı. Yasağın, halk sağlığı açısından ikinci bir karara kadar bütün araçlara uygulanacağı kaydedildi.

Ayrıca, ilçelerden ve bağlı köylerden, aynı zamanda il merkezine bağlı köylerden yine merkeze gelen toplu taşıma araçları ile kooperatif ve her türlü toplu taşıma araç sirkülasyonunun azaltılması için gerekli tedbirlerin Rize Belediyesi ve ilçe kaymakamlıklarınca ivedi olarak alınmasına karar verildi.

Kaynak: AA