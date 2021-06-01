Ana Cadde Üzerindeki Çöp Kovaları Yenilendi 01 Haziran 2021, 13: 33

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde üzerinde bulunan çöp kovaları yenilendi.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde üzerinde bulunan çöp kovaları yenilendi.

Ekiplerimiz tarafından tespit edilen eski ve paslanmış olan çöp kovaları kaldırıldı. Yeni çöp kovalarının montajları gün boyunca cadde üzerinde devam ederken, kaldırımlarda ihtiyaç duyulan noktalarda ise yeni çöp kovaları yerlerini alıyor.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER ANA CADDE ÜZERİNDEKİ ÇÖP KOVALARI YENİLENDİ 01 Haziran 2021, 13: 33 BOZTRAM RAYLI SİSTEM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 29 Mayıs 2021, 21: 38 YEŞİL ALANLARDAKİ BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 28 Mayıs 2021, 19: 11 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU PROJESİ KAPSAMINDA FİDE VE TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU 27 Mayıs 2021, 19: 54 BOZÜYÜK BELEDİYE TV YOUTUBE KANALI ÇOK YAKINDA ZENGİN İÇERİKLİ VİDEOLAR İLE İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR 26 Mayıs 2021, 12: 15 BELEDİYEMİZ VEZNELERİ HAFTA SONUNDA AÇIK OLACAK 25 Mayıs 2021, 13: 39 BESTEKAR VE SÖZ YAZARI NECDET ÇALIŞ'TAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 24 Mayıs 2021, 18: 06 İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN ANINDA MÜDAHALE 24 Mayıs 2021, 16: 18 BELEDİYE MECLİSİMİZİN MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTILARI SONA ERDİ 21 Mayıs 2021, 22: 10 ÜCRETSİZ AŞI KAMPANYASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 21 Mayıs 2021, 15: 49 Daha Fazla Göster

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde üzerinde bulunan çöp kovaları yenilendi.

Ekiplerimiz tarafından tespit edilen eski ve paslanmış olan çöp kovaları kaldırıldı. Yeni çöp kovalarının montajları gün boyunca cadde üzerinde devam ederken, kaldırımlarda ihtiyaç duyulan noktalarda ise yeni çöp kovaları yerlerini alıyor.

Kaynak: Habermetre