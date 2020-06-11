Ana arterlere modüler saksılarla estetik katılıyor
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Ana arterlere modüler saksılarla estetik katılıyor

İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte başladığı çiçeklendirme çalışmaları kapsamında ana arterleri 1385 adet modüler saksı ile süsleyerek caddelere estetik bir görünüm kazandırıyor.

Ana arterlere modüler saksılarla estetik katılıyor
11.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:15

Havaların ısınmasıyla birlikte, baharın müjdecisi rengârenk çiçekler, park ve bahçeleri şenlendirmeye başladı. Her yıl olduğu gibi mevsimlik çiçek dikimine başlayan İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İnegöl'ün parklarına, orta refüjlerine ve peyzaj düzenleme alanlarına; hareketliliğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda bu yıl 200 bin yazlık çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

ANA ARTERLER ÇİÇEK AÇIYOR

Bir yandan yeşil alanlarda çiçek dikimi devam ederken, şehrin trafik ve insan yoğunluğu, hareketliliği yüksek olan caddelerinde de çiçeklendirme çalışması devam ediyor. Ana arterlere modüler saksı uygulamalarıyla renk katılıyor. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mimar Sinan Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Ahmet Akyollu Caddesi, Nuri Doğrul Caddesi, Park Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerine ve Özdilek Köprülü Kavşağı, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı, Yenice Köprülü Kavşağı ile Süleymaniye Alt Geçidinde toplamda 1385 modüler saksı içerisinde çiçeklendirme çalışması yapılıyor.

ŞEHRE RENK KATIYOR

Sakız sardunya türü çiçekler kullanılarak cadde ve tırabzanlardaki sade görünüme renk katılırken, bu çalışmayla kentin daha estetik bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Aynı zamanda Süleymaniye Alt Geçidi, Özdilek Köprülü Kavşağı ve Fatih Parkı içerisinde bulunan dikey bahçe çalışmaları da modüler saksı çalışmaları kapsamında devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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