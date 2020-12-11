Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı
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Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı

11.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:35

Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı Mersin'de Erdemli ilçesinde düzenlenen "Arı ırklarının geleceği kadınların elinde" konulu ana arı yetiştiriciliği eğitimi sora erdi Mersin'de Erdemli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma...

Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı

Mersin'de Erdemli ilçesinde düzenlenen "Arı ırklarının geleceği kadınların elinde" konulu ana arı yetiştiriciliği eğitimi sora erdi

MERSİN - Mersin'de Erdemli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Arı ırklarının geleceği kadınların elinde" konulu ana arı yetiştiriciliği eğitimi sora erdi. Eğitime katılan 10 kadına belgeleri pandemi kuralları çerçevesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde takdim edildi. Kadın arıcılara ayrıca beşer adet kovan ile arıcılık malzemeleri hediye edildi.

Belge takdimi esnasında konuşan Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, son yıllarda arıcılığa olan ilginin arttığını belirtti.

Erdemli'nin coğrafi olarak arı yetiştiriciliğine uygun olduğunu ifade eden Yıldız, "Erdemli ilçemiz ekolojik olarak, çok güzel bir coğrafyada bulunmakta. Dolayısıyla bu coğrafi avantajımızın gereği arıcılık faaliyeti ilçemizde yağın olarak yapılmakta. Türkiye olarak verim sıralamasında geride olsak da ana arı eğitimleri ile kaliteli ana arı üretiminin teşvik edilmesi ile arıcılarımız daha da bilinçlenecek" dedi.

Yıldız, "Dünyada ortalama bal verimi olarak en iyi ortalamayı Çin tutturuyor. Kovan başına yaklaşık 50 kilogram bal üretmekteler. Biz Türkiye olarak kovan başı 13 kilogram bal üretiyoruz. Türkiye olarak 8 milyon adet kovanımız var. 8 milyon kovandan yıllık 105 bin ton civarı yani kovan başı 13 kilo bal üretiyoruz. Bu oranın yükseltilmesi gerekiyor. Bu oranın yükseltilmesi için de kaliteli ana arı üretimi çok önemli" diye konuştu.

Yıldız, projeyle kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarının amaçlandığını da kaydetti.

Ana arı yetiştiriciliği kursuna katılarak eğitim alan ve belge almaya 4 aylık bebeği ile gelen Fadime Yanar, "Bu Erdemli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ana arı üretimi ve kadınların ekonomiye katkısına yönelik hazırladığı bir proje. 10 gün eğitime davet ettiler, ben de geldim, katıldım. Pandemi kurallarına uygun olarak belgemizi aldık. Böylelikle kadınların ekonomiye katkısının artacağına inanıyoruz" dedi.

Kursiyer kadınlar aldıkları belge ve edindikleri bilgiler ile doğaya ve ekosisteme katkı sağlayacaklarının farkında olduklarını kaydetti.

Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı
Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı
Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı
Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı
Ana arı yetiştirecek kadınlar pandemi kurallarına göre belgelerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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